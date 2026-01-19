Уборка парковок после снегопада — второстепенная задача, считают в префектуре 19.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Хотя автомобилисты громко выражают недовольство долгой очисткой парковок, префект Зеленограда Анатолий Смирнов отнёс эти работы ко второму этапу ликвидации последствий сильного снегопада, который прошёл 9-10 января.

К середине января, по словам префекта, «с приоритетными задачами» (проезд по автодорогам, автобусные остановки, пешеходные переходы) удалось справиться — и дальше начался «второй этап»: зачистка второстепенных пешеходных дорожек, уборка снежных валов, парковочных карманов и локальных проблемных мест.

«Такая поэтапная работа позволяет не распылять силы, а последовательно приводить город в порядок», — сказал Смирнов.

С одной стороны, это верно. Однако действующие требования к содержанию объектов дорожного хозяйства (то есть магистралей, улиц, проездов и т. п.) предусматривают, что парковочные места на них могут быть включены в перечень мест для первоочередного вывоза снега. В этом случае снег с них необходимо вывезти в течение 12 часов после окончания снегопада. Какие места включены в этот перечень в Зеленограде, неизвестно — мы выясним это в префектуре и вернёмся с ответом.

Возможно, в такой перечень следует включить платные парковки — так считает 78% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, потому что «оплата подразумевает приоритет и лучший сервис».

С другой стороны, около половины опрошенных в другом опросе считают, что уборка парковок должна идти равномерно, без приоритетов. При этом другая половина респондентов ответила, что парковки возле офисов городской администрации и коммунальных служб нужно убирать только после городских: это, по их мнению, стимулирует чиновников лучше организовать уборку. Эти ответы — реакция на новость о вычищенной парковке возле префектуры и одновременно о заваленной снегом городской парковке по соседству.

Метки:
уборка улиц и дворов, дворники, снег, префектура, платная парковка
