Почему снег тает и замерзает по-разному, как формируются снежинки и ледяные структуры, что происходит с водоёмами зимой и откуда берутся атмосферные явления, связанные с кристалликами льда — об этом пойдёт речь на первой в новом году встрече «Горизонтального лектория».



Лекцию прочитает Татьяна Морозова — кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Институт космических исследований РАН, популяризатор науки и автор телеграм-канала о физике «Магнитное поле передает» и ютуб-канала «Мы внутри физики».



22 января, начало в 20:30. Клуб «Кинематограф», корпус 159.

Формат участия — свободное пожертвование (фри-донат).