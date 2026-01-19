Популярная лекция о зимних и морозных явлениях — в клубе «Кинематограф» 19.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Почему снег тает и замерзает по-разному, как формируются снежинки и ледяные структуры, что происходит с водоёмами зимой и откуда берутся атмосферные явления, связанные с кристалликами льда — об этом пойдёт речь на первой в новом году встрече «Горизонтального лектория».

Лекцию прочитает Татьяна Морозова — кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Институт космических исследований РАН, популяризатор науки и автор телеграм-канала о физике «Магнитное поле передает» и ютуб-канала «Мы внутри физики».

22 января, начало в 20:30. Клуб «Кинематограф», корпус 159.
Формат участия — свободное пожертвование (фри-донат).

лекция, досуг, Кинематограф
