В приёмное отделение зеленоградской больницы имени Кончаловского обратилась молодая женщина с тошнотой и затруднённым глотанием. По её словам, она не могла пить даже воду.

Причиной стал застрявший в пищеводе крупный фрагмент пищи — кусок свиного уха. Дежурная бригада эндоскопического отделения извлекла инородное тело и убедилась, что пациентке больше ничего не угрожает.

В больнице напомнили, что такие ситуации могут быть опасны из-за риска травмирования стенки пищевода и тяжёлых осложнений. Врачи также предупреждают, что попытки «протолкнуть» застрявший кусок водой могут усугубить проблему, поэтому лучше не экспериментировать дома и сразу обращаться за медицинской помощью.

Медики советуют не торопиться во время еды, не отвлекаться и тщательно пережёвывать пищу. Срочно ехать в приёмное отделение или вызывать скорую помощь стоит, если человек не может глотать даже воду, усиливается боль, появляется рвота или выраженное слюнотечение.

За последние годы врачи зеленоградской больницы не раз сообщали о подобных случаях: эндоскописты извлекали из желудка зубную щётку, а у детей — монеты и другие проглоченные предметы.