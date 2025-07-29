Медики экстренно провели эндоскопическое исследование и обнаружили в желудке инородное тело.

«Зубная щётка длиной 18 см, частично располагалась в желудке, а концом со щетиной была фиксирована в луковице 12-перстной кишки. Такая локализация представляла угрозу повреждения слизистой и развития серьёзных осложнений», — рассказал Александр Крылов — заведующий эндоскопическим отделение ГКБ им. Кончаловского, проводивший процедуру. — «Щётка была аккуратно захвачена эндоскопической петлёй, смещена обратно в желудок и затем извлечена наружу вместе с аппаратом».

Операция длилась около 15 минут и завершилась успешно. Состояние пациентки стабильно, дополнительного лечения не потребовалось.

Как отмечают зеленоградские врачи, подобные случаи — не редкость. Ранее из пациентов уже извлекали гвозди, монеты и магниты для детского конструктора.