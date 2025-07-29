В приемное отделение поступила женщина с жалобами на боль в верхней части живота. Как выяснилось, накануне она случайно проглотила зубную щётку.
Медики экстренно провели эндоскопическое исследование и обнаружили в желудке инородное тело.
«Зубная щётка длиной 18 см, частично располагалась в желудке, а концом со щетиной была фиксирована в луковице 12-перстной кишки. Такая локализация представляла угрозу повреждения слизистой и развития серьёзных осложнений», — рассказал Александр Крылов — заведующий эндоскопическим отделение ГКБ им. Кончаловского, проводивший процедуру. — «Щётка была аккуратно захвачена эндоскопической петлёй, смещена обратно в желудок и затем извлечена наружу вместе с аппаратом».
Операция длилась около 15 минут и завершилась успешно. Состояние пациентки стабильно, дополнительного лечения не потребовалось.
Как отмечают зеленоградские врачи, подобные случаи — не редкость. Ранее из пациентов уже извлекали гвозди, монеты и магниты для детского конструктора.