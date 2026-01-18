Это не первый международный старт юного пилота. В октябре Роберт уже выходил на международный пьедестал: тогда он занял третье место на этапе IAME в Дубае.



Роберт живёт в Зеленограде и тренируется на картодроме «Талисманкарт», где готовится к международным стартам. Его механиком и тренером на этапах выступает Антон Керженцев, работающий с детскими группами картинга. Для записи в группу к Антону позвоните по телефону: +7-909-165-70-77.