Документы можно запросить через электронную медкарту на mos.ru (раздел «Заказ справок») или в мобильном приложении «Емиас.инфо». Это должно сэкономить время — вместо визита в поликлинику достаточно оформить запрос и дождаться готовности.
Какие справки можно получить дистанционно:
— карта диспансеризации несовершеннолетнего (форма 030/у-Д/с);
— карта профилактических прививок (форма 063/у);
— сертификат о профилактических прививках;
— справка об отсутствии контактов с инфекционными больными;
— справка о флюорографии;
— справка о прохождении профилактического медосмотра или диспансеризации;
— карта профилактического медицинского осмотра (форма 030-ПО/у).
Готовые справки появляются в разделе «Справки»: их можно скачать в PDF, распечатать или переслать по электронной почте. Документы подписываются электронной подписью врача и визируются печатью медицинской организации.
Сроки зависят от конкретной справки, но обычно документ готовят не позднее следующего рабочего дня, а статус можно отслеживать в личном кабинете.
Бумажную копию справки можно получить на стойке информации поликлиники со следующего рабочего дня после появления электронной.
Важно, что запрос уходит в то медучреждение, к которому пациент прикреплён. Если полис не прикреплён к московскому медучреждению, доступ к медкарте и заказу справок может быть ограничен.
Новый функционал должен также снизить нагрузку на поликлиники и разгрузить врачей от рутинных задач. При этом возможность оформить справки очно сохраняется.