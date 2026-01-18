Семь видов медицинских справок теперь можно получать онлайн — идти в поликлинику не нужно 18.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Документы можно запросить через электронную медкарту на mos.ru (раздел «Заказ справок») или в мобильном приложении «Емиас.инфо». Это должно сэкономить время — вместо визита в поликлинику достаточно оформить запрос и дождаться готовности.

Какие справки можно получить дистанционно:

— карта диспансеризации несовершеннолетнего (форма 030/у-Д/с);

— карта профилактических прививок (форма 063/у);

— сертификат о профилактических прививках;

— справка об отсутствии контактов с инфекционными больными;

— справка о флюорографии;

— справка о прохождении профилактического медосмотра или диспансеризации;

— карта профилактического медицинского осмотра (форма 030-ПО/у).

Готовые справки появляются в разделе «Справки»: их можно скачать в PDF, распечатать или переслать по электронной почте. Документы подписываются электронной подписью врача и визируются печатью медицинской организации.

Сроки зависят от конкретной справки, но обычно документ готовят не позднее следующего рабочего дня, а статус можно отслеживать в личном кабинете.

Бумажную копию справки можно получить на стойке информации поликлиники со следующего рабочего дня после появления электронной.

Важно, что запрос уходит в то медучреждение, к которому пациент прикреплён. Если полис не прикреплён к московскому медучреждению, доступ к медкарте и заказу справок может быть ограничен.

Новый функционал должен также снизить нагрузку на поликлиники и разгрузить врачей от рутинных задач. При этом возможность оформить справки очно сохраняется.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
медицинские услуги, интернет, справка
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Крещенские купания начинаются в Зеленограде. Работу автобуса №10 продлят до 3 ночи Новости
7-летний картингист из Зеленограда дважды поднялся на пьедестал на трассе Формулы-1 в Абу-Даби Новости
Семь видов медицинских справок теперь можно получать онлайн — идти в поликлинику не нужно Новости
В «Ашане» в Зеленопарке начали тестировать подтверждение возраста через мессенджер Max Новости
Пассажиропоток электричек на Ленинградском направлении за пять лет вырос почти в полтора раза Новости
Клуб Fashion&Friends со «светским» дресс-кодом открывают в Зеленограде: места на первую встречу закончились за несколько часов Новости
Бесплатный концерт «Сказка в шедеврах классической музыки» — в КЦ «Зеленоград» 18 января Новости
В метро начали тестировать беспилотный поезд. Первые поездки с пассажирами обещают через год Новости
Камеры в Зеленограде штрафуют за «неостановку» перед знаком STOP Новости
Профессиональный электромонтаж в квартирах и частных домах от электрика с опытом 11 лет работы Реклама
В полтора раза превышена в Зеленограде предельно допустимая концентрация вредного оксида азота Новости
В надземном переходе через Ленинградское шоссе между Ржавками и Зеленоградом больше трёх месяцев не работает освещение Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Женитьбу» — гоголевскую историю про сватовство, которая внезапно оказывается очень современной Новости
Новый дом на 448 квартир ввели в эксплуатацию в ЖК «Новый Зеленоград» Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Занятие по изучению «секты» баптистов проведут в Филаретовском храме. Баптистская церковь расположена через дорогу от православной Новости
«Легенда Зеленограда» и пейзажи на выставке в КЦ «Зеленоград» Новости
Контемпорари в Dee.Pro Реклама
Местная жительница раскритиковала качество льда на дворовом катке 1-го микрорайона Новости
На всех дворовых катках в Зеленограде залили лёд Новости
InQuiz приглашает на квиз для новичков Реклама
Крещенские купания 18 и 19 января: где открыты проруби, где и когда взять святую воду Новости
Двухдневный рождественский фестиваль «Вертеп» — с колядками, народной драмой и театром теней Новости
Водители начали получать штрафы за въезд на парковку у ТЦ «Зеленоградский» Новости
Ремонт на Дунькином пруду в 12-м микрорайоне планируют закончить до конца января Новости
МИЭТ приглашает на День открытых дверей 25 января Новости
63 года назад город-спутник у станции Крюково назвали Зеленоградом Истории
Все акции и скидки нашего города на «ЗелКупон» Реклама
«Мне сегодня сказали спасибо очень много раз» — зеленоградец сам почистил популярную дорожку к автобусной остановке Новости
Автобусы из Менделеево и Клина теперь будут ехать до метро «Ховрино». На них можно уехать из Зеленограда Новости
Дерево вместо холста: в фудмоле «Станция» открылась выставка картин в нестандартной технике Новости
Подогрев ступеней включили в подземных переходах Новости
Четыре мини-пьесы о жизни подростков покажут в КЦ «Зеленоград» Новости
Травматология и ортопедия в Никор-мед: профессиональная помощь в сезон повышенного риска Реклама
Запах помойки снова накрыл Зеленоград в ночь на 14 января Новости
Главы управ возобновили открытые обходы территорий, где можно напрямую задать им вопрос и указать на проблему Новости
Детский парк развлечений «Лунный кот» приглашает! Новости
Кикбоксер из Зеленограда стал бронзовым призёром чемпионата России Новости
Стройка новой дороги между улицами Лётчицы Тарасовой и 1 Мая почти перекрыла проход пешеходов Новости
Бесплатные тренировки по бегу на лыжах начались в Зеленограде Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру