Сроки зависят от конкретной справки, но обычно документ готовят не позднее следующего рабочего дня, а статус можно отслеживать в личном кабинете.

Бумажную копию справки можно получить на стойке информации поликлиники со следующего рабочего дня после появления электронной.

Важно, что запрос уходит в то медучреждение, к которому пациент прикреплён. Если полис не прикреплён к московскому медучреждению, доступ к медкарте и заказу справок может быть ограничен.

Новый функционал должен также снизить нагрузку на поликлиники и разгрузить врачей от рутинных задач. При этом возможность оформить справки очно сохраняется.