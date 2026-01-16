В полтора раза превышена в Зеленограде предельно допустимая концентрация вредного оксида азота 16.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Превышение ПДК в 1,53 раза показала станция контроля воздуха в 16-м микрорайоне в 19 часов в пятницу. Одновременно горожане снова начали массово сообщать о «помоечном» запахе, который обычно связывают с выбросами свалочного газа с комплекса по переработке отходов КПО «Нева» в десяти километрах от Зеленограда.

Свалочный газ — это в основном продукт разложения отходов без доступа кислорода. Поэтому оксиды азота (NO/NO?) обычно связаны не с разложением мусора, а с процессами горения: транспорт, котельные, дизельная техника, факельные установки, пожары и тление.

То есть само по себе превышение по NO ещё не доказывает связь с «Невой». Возможно, это просто совпадение и, кроме вони от мусора, появился дополнительный источник загрязнения. Но не исключено, что связь всё-таки есть — график по содержанию в воздухе «вонючего» сероводорода в точности повторяет график по оксиду азота — только не доходит до предельных концентраций.

Синхронность может означать общий перенос шлейфа при определённом ветре или сочетание разных процессов на одной площадке, но по одному графику нельзя достоверно установить источник без метеоданных и привязки к режиму работы оборудования.

Редакция «Зеленоград.ру» направила запрос в департамент природопользования и в природоохранную прокуратуру с просьбой выяснить источник превышения ПДК.

В середине декабря суд назначил проведение независимой экологической экспертизы работы КПО. Перед экспертами поставлены вопросы о том, есть ли нарушения гигиенических нормативов и причинён ли вред гражданам и окружающей среде, а также достаточно ли мер, которые планируются для снижения выбросов и воздействия. Результаты экспертизы должны быть к середине февраля.

Как сообщить о неприятном запахе?

Активисты продолжают фиксировать нарушения и просят каждого зеленоградца, кто почувствовал помоечный запах, сообщать об этом по круглосуточному телефону 8-495-777-77-77 или через форму в департамент природопользования.

Полученный номер заявки просят переслать в телеграм-чат (в ветку «Заявки»). Жители Подмосковья отправляют жалобы в областную службу экологического мониторинга. Всего таких обращений более 12000.

