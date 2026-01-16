Жители обращались в местную администрацию, в московские и федеральные ведомства, отвечающие за участки трассы М-10, однако в ответ получали уведомления о том, что переход не входит в зону ответственности этих ведомств, а также рекомендации обращаться в другие инстанции.

Получается замкнутый круг: ни одно ведомство не признаёт себя ответственным за устранение проблемы.

Редакция «Зеленоград.ру» направила запросы в правительство Московской области и федеральные дорожные службы, чтобы выяснить, какая организация обязана обеспечивать освещение перехода.