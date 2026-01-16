Богословские курсы «Сектоведение» организованы в воскресной школе храма в 10-м микрорайоне. На встречу, посвященную баптизму, храм приглашает всех желающих.
Ближайшим соседом православного храма как раз и является церковь (дом молитвы) евангельских христиан-баптистов, которая уже более 30 лет действует по другую сторону улицы Болдов ручей (корпус 1144) и также имеет последователей среди зеленоградцев. Её официальное название сейчас — Зеленоградская Библейская церковь евангельских христиан.
Баптисты — это протестанты, для которых самый заметный отличительный принцип — крещение только тех, кто сам исповедует веру, а не младенцев.
При этом Русская православная церковь не считает христиан-баптистов сектантами, их относят к «инославным исповеданиям, признающим Троицу и Христа», а с представителями этой церкви встречается действующий Патриарх Кирилл.
«Баптисты находятся в диалоге с РПЦ, у них есть много общего с православными в области нравственности. В частности, они поддерживают многодетные семьи, они учат своих прихожан, что надо соблюдать супружескую верность, и многое другое, что относится к области нравственности, у нас с баптистами общее», — объяснял представитель Московского Патриархата.
Почему при этом в зеленоградском православном храме изучают баптистов в курсе «Сектоведение» (вероятно, среди сект, отвергающих христианские догматы) — непонятно.
Любопытно, что оба храма — и православный, и баптистский — проектировал главный архитектор Зеленограда Игорь Покровский.