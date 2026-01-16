Баптисты — это протестанты, для которых самый заметный отличительный принцип — крещение только тех, кто сам исповедует веру, а не младенцев.

При этом Русская православная церковь не считает христиан-баптистов сектантами, их относят к «инославным исповеданиям, признающим Троицу и Христа», а с представителями этой церкви встречается действующий Патриарх Кирилл.

«Баптисты находятся в диалоге с РПЦ, у них есть много общего с православными в области нравственности. В частности, они поддерживают многодетные семьи, они учат своих прихожан, что надо соблюдать супружескую верность, и многое другое, что относится к области нравственности, у нас с баптистами общее», — объяснял представитель Московского Патриархата.

Почему при этом в зеленоградском православном храме изучают баптистов в курсе «Сектоведение» (вероятно, среди сект, отвергающих христианские догматы) — непонятно.