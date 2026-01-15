Крещенские купания 18 и 19 января: где открыты проруби, где и когда взять святую воду 15.01.2026 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде две купели будут открыты для купания с 14 часов 18 января и до 18 часов 19 января:

  • на Школьном озере в 10-м микрорайоне — на южном берегу, напротив пляжа, рядом со спасательной станцией и беседками рыбаков (автобусные остановки «Октябрьская» или «Филаретовская улица»)

  • на Черном озере в 6-м микрорайоне (автобусные остановки «Ведогонь-театр», «Никольская церковь», «7-й торговый центр»)

Для участников организуют тёплые палатки для переодевания и обогрева, чай с баранками. На месте будут дежурить сотрудники МЧС и медицинские работники.

На Школьном озере для крещенских купаний сделали постоянный понтонный пирс с купелью.

В проезде возле Чёрного озера, по Аллее Лесные пруды, запретят парковаться с 9 утра 18 января и до 18 часов 19 января (см. схему).

Также купели будут открыты в окрестностях Зеленограда:

  • в Голубом на территории Дома причта (Тверецкий проезд, 16А, 18 февраля c 23:00 до 2:00, 19 февраля с 12:00 до 14:00)

  • около храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Льялово (с 23:00 до 3:00)

  • около храма в Середниково

По прогнозам синоптиков, в ночь с 18 на 19 января — около -11 градусов, без осадков.

Ежегодно к крещенским купелям в Зеленограде приходят более 10 тысяч человек, более 1500 из них совершают омовения, сообщили в МЧС.

Правила безопасности от спасателей и врачей

Если вы пришли купаться — или просто посмотреть — с ребёнком, крепко держите его за руку или на руках. С собаками к прорубям не пускают.

С собой надо взять сменную сухую одежду, полотенце, махровый халат, плавки или купальник (можно просто бельё), удобную обувь или шерстяные носки для подхода к проруби.

Не ныряйте головой вниз — резкое охлаждение головы может вызвать спазм сосудов головного мозга. В проруби можно находиться не более 10-15 секунд, чтобы не переохладиться.

Примерно за 2 часа до купания надо плотно поесть, поскольку при погружении в холодную воду организм начнёт максимально расходовать ресурсы для согревания.

Зимние купания противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек, хроническими воспалительными заболеваниями, больным сахарным диабетом, беременным.

За несколько дней до погружения необходимо начать принимать по утрам контрастный душ, по утрам на несколько минут выходить на балкон в шортах и футболке, убрать из своего рациона цитрусовые, зелень и другие продукты богатые витамином С, отказаться от алкогольных напитков, так как алкоголь увеличивает нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению.

За час до купания лучше поесть. Перед купанием лучше размяться — сделать несколько наклонов и приседаний. Если после погружения почувствовали озноб — укройтесь тёплым, идите в помещение, выпейте горячего чаю. Нельзя растираться снегом.

Дети могут окунаться в прорубь с 5-6 лет, говорят врачи. Если здоровы.

Зачем купаются в проруби и пьют святую воду?

Смысл христианского праздника — не в купании, а в том, что Иисус принял Крещение. Другое название этого праздника — Богоявление. Так он называется потому, что Бог, единый в Троице, явил себя в трёх ипостасях: Иисус крестился от Предтечи в реке Иордан, Святой Дух в виде голубя опустился на него с небес, и прозвучал голос Отца. Так люди увидели, что Иисус не только человек, но и Бог.

В память об этом в церкви совершается чин освящения воды. Считается, что такая вода исцеляет и долго не портится. Купание в проруби — не церковный чин, а просто народная традиция. Русская православная церковь напоминает, что, вопреки распространенному мнению, грехи этим не смоешь.

