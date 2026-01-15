Правила безопасности от спасателей и врачей

Если вы пришли купаться — или просто посмотреть — с ребёнком, крепко держите его за руку или на руках. С собаками к прорубям не пускают.

С собой надо взять сменную сухую одежду, полотенце, махровый халат, плавки или купальник (можно просто бельё), удобную обувь или шерстяные носки для подхода к проруби.

Не ныряйте головой вниз — резкое охлаждение головы может вызвать спазм сосудов головного мозга. В проруби можно находиться не более 10-15 секунд, чтобы не переохладиться.

Примерно за 2 часа до купания надо плотно поесть, поскольку при погружении в холодную воду организм начнёт максимально расходовать ресурсы для согревания.

Зимние купания противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек, хроническими воспалительными заболеваниями, больным сахарным диабетом, беременным.

За несколько дней до погружения необходимо начать принимать по утрам контрастный душ, по утрам на несколько минут выходить на балкон в шортах и футболке, убрать из своего рациона цитрусовые, зелень и другие продукты богатые витамином С, отказаться от алкогольных напитков, так как алкоголь увеличивает нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению.

За час до купания лучше поесть. Перед купанием лучше размяться — сделать несколько наклонов и приседаний. Если после погружения почувствовали озноб — укройтесь тёплым, идите в помещение, выпейте горячего чаю. Нельзя растираться снегом.

Дети могут окунаться в прорубь с 5-6 лет, говорят врачи. Если здоровы.