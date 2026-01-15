Въехать на эту парковку сейчас можно только с нарушением правил — через выделенную полосу для автобусов. Постановления приходят спустя месяц после нарушения — при этом на нелегальном въезде висит объявление, что парковка работает как ни в чём не бывало.

Камеру для контроля нелегального въезда на парковку поставили в октябре, а о начале её работы неофициально стало известно в середине декабря. Штраф за нарушение — 4500 рублей. Раньше в ЦОДД объяснили, что схема организации движения не меняется, поэтому и оповещать водителей не нужно.

По этой схеме легальный въезд на парковку должен быть со стороны Советской улицы, но в действительности проезд перегорожен.



В ноябре префектура в ответ на запрос «Зеленоград.ру» сообщила, что руководство ТЦ «Зеленоградский» согласовало вариант легального въезда на парковку с Советской улицы. Ещё через месяц, что ТЦ начало проектные работы. Однако спустя ещё месяц никаких изменений нет:



«До настоящего времени информация о сроках и способах реализации беспрепятственного заезда на парковку от администрации торгового центра в органы исполнительной власти не поступала», — сказал сегодня «Зеленоград.ру» зампрефекта Дмитрий Морозов.



Делает ли администрация ТЦ что-либо на самом деле, неизвестно. На запрос «Зеленоград.ру» там не ответили. С учетом того, что парковка возле ТЦ не пустует, штрафы в ближайшее время могут получить сотни зеленоградских водителей. Сколько именно нарушений зафиксировала камера, пока неизвестно: в пресс-службе московской полиции на запрос «Зеленоград.ру» до сих пор не ответили, хотя сроки ответа прошли.



По-хорошему, до организации легального въезда администрации ТЦ следовало бы закрыть парковку, чтобы не подставлять своих посетителей под штраф. А городским властям (префектуре, ГИБДД, ЦОДД) следовало бы максимально широко оповещать горожан о риске получить штраф при использовании нелегального въезда. Однако ничего не происходит. Вероятно, каждый получает свою выгоду от сложившейся ситуации: в ТЦ продолжают приезжать посетители, а городской бюджет — пополняться штрафами.