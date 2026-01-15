Водители начали получать штрафы за въезд на парковку у ТЦ «Зеленоградский» 15.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Въехать на эту парковку сейчас можно только с нарушением правил — через выделенную полосу для автобусов. Постановления приходят спустя месяц после нарушения — при этом на нелегальном въезде висит объявление, что парковка работает как ни в чём не бывало.

Камеру для контроля нелегального въезда на парковку поставили в октябре, а о начале её работы неофициально стало известно в середине декабря. Штраф за нарушение — 4500 рублей. Раньше в ЦОДД объяснили, что схема организации движения не меняется, поэтому и оповещать водителей не нужно.

По этой схеме легальный въезд на парковку должен быть со стороны Советской улицы, но в действительности проезд перегорожен.

В ноябре префектура в ответ на запрос «Зеленоград.ру» сообщила, что руководство ТЦ «Зеленоградский» согласовало вариант легального въезда на парковку с Советской улицы. Ещё через месяц, что ТЦ начало проектные работы. Однако спустя ещё месяц никаких изменений нет:

«До настоящего времени информация о сроках и способах реализации беспрепятственного заезда на парковку от администрации торгового центра в органы исполнительной власти не поступала», — сказал сегодня «Зеленоград.ру» зампрефекта Дмитрий Морозов.

Делает ли администрация ТЦ что-либо на самом деле, неизвестно. На запрос «Зеленоград.ру» там не ответили. С учетом того, что парковка возле ТЦ не пустует, штрафы в ближайшее время могут получить сотни зеленоградских водителей. Сколько именно нарушений зафиксировала камера, пока неизвестно: в пресс-службе московской полиции на запрос «Зеленоград.ру» до сих пор не ответили, хотя сроки ответа прошли.

По-хорошему, до организации легального въезда администрации ТЦ следовало бы закрыть парковку, чтобы не подставлять своих посетителей под штраф. А городским властям (префектуре, ГИБДД, ЦОДД) следовало бы максимально широко оповещать горожан о риске получить штраф при использовании нелегального въезда. Однако ничего не происходит. Вероятно, каждый получает свою выгоду от сложившейся ситуации: в ТЦ продолжают приезжать посетители, а городской бюджет — пополняться штрафами.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
парковки, гаражи, стоянки, штраф, тц зеленоградский
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
МИЭТ приглашает на День открытых дверей 25 января Новости
63 года назад город-спутник у станции Крюково назвали Зеленоградом Истории
Все акции и скидки нашего города на «ЗелКупон» Реклама
«Мне сегодня сказали спасибо очень много раз» — зеленоградец сам почистил популярную дорожку к автобусной остановке Новости
Автобусы из Менделеево и Клина теперь будут ехать до метро «Ховрино». На них можно уехать из Зеленограда Новости
Дерево вместо холста: в фудмоле «Станция» открылась выставка картин в нестандартной технике Новости
Подогрев ступеней включили в подземных переходах Новости
Четыре мини-пьесы о жизни подростков покажут в КЦ «Зеленоград» Новости
Травматология и ортопедия в Никор-мед: профессиональная помощь в сезон повышенного риска Реклама
Запах помойки снова накрыл Зеленоград в ночь на 14 января Новости
Главы управ возобновили открытые обходы территорий, где можно напрямую задать им вопрос и указать на проблему Новости
Детский парк развлечений «Лунный кот» приглашает! Новости
Кикбоксер из Зеленограда стал бронзовым призёром чемпионата России Новости
Стройка новой дороги между улицами Лётчицы Тарасовой и 1 Мая почти перекрыла проход пешеходов Новости
Бесплатные тренировки по бегу на лыжах начались в Зеленограде Новости
Катки во дворах обещают залить к выходным Новости
Японский балет под ритм барабанов на большом экране в покажут в Зеленограде Новости
Один город — две системы уборки снега с парковок Новости
Масштабный ремонт дорог проведут в Зеленограде в 2026 году Новости
Десять лет на своём месте: дворник на моноколесе продолжает убирать Зеленоград Новости
Ледяные горки в Зеленограде открылись, но они завалены снегом Новости
Детский Баскетбольный клуб «Апельсин» ведет набор девочек и мальчиков 2017—2019 год рождения в группу спортивной подготовки! Реклама
Посмотрите на вальсирующий трактор на зеленоградском катке. Красиво, но есть нюанс Новости
Ремонт ледового дворца «Орбита» задерживается на несколько месяцев Новости
В 22-м микрорайоне Зеленограда открылось новое пространство для отдыха — семейная кофейня «Здрасте» Реклама
В «Жилищнике» снова пробуют ИИ — теперь для разбора обращений. Два года назад попытка не удалась Новости
Запрет парковки в сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами вступил в силу Новости
Школа философии приглашает на лекции и практические занятия в январе Реклама
Автомат для надувания воздушных шаров гелием установили в ТЦ «Горетовский» Новости
Спектакль «Манюня» с актерами из одноименного сериала покажут в КЦ «Зеленоград» Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Горожане ждут приоритетной очистки от снега платных парковок, но «спецобслуживание» не предусмотрено Новости
Угрозы расправы появились в закрытом телеграмм-канале, связанном с зеленоградской школой Новости
Автотехцентр Автория — все виды ремонта и обслуживания автомобилей совсем рядом! Реклама
Человек погиб на пожаре в 15-м микрорайоне Новости
Интерактивное рождественское представление покажет этноклуб «Дикое поле» Новости
Кому снегопад в радость: северные олени на ферме под Зеленоградом Новости
Говорят, что снегопад 9 января побил рекорд осадков: что это значит и как считают Новости
Снегопад закончился: когда по регламенту должны убрать снег с дорог и дворов Новости
Необычная кормушка появилась в 5-м микрорайоне Жизнь
© 1997–2026 Зеленоград.ру