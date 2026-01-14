«Я шёл от Чёрного озера и попал на дорожку от остановки автобуса e41 на Московском проспекте до „Азбуки вкуса“ — идти по ней было нереально. А с учётом того, что там церковь, школа-интернат, да и просто многие пенсионеры выходят на остановке, ситуация выглядела совсем плохо. В общем, мне сегодня спасибо сказали очень много раз», — рассказал «Зеленоград.ру» местный житель Михаил.
Кроме лопаты, он вооружился топориком, которым скалывал лёд. В итоге Михаил расчистил дорожку до плитки — как полагается.
Почему этого не сделали коммунальщики — непонятно. В префектуре говорят, что расчистке пешеходных переходов и подходов к общественным пространствам уделяли особое внимание. Однако этот пример показывает, что так было не везде.
