Формат спектакля — социальный театр: он предполагает активное взаимодействие с аудиторией, когда зрители по желанию могут предлагать героям решения и «входить» в действие. «Серебряная нить» — театральная студия, творческий коллектив Зеленоградского отделения МГПУ.

Показ пройдет в субботу, 17 января, в 18:00, в арт-пространстве КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1, вход с улицы).

Билеты по 500 рублей на странице: https://dkzelenograd.ru/afisha/spektakli/spektakl-takaya-zhizn-sotsialnogo-teatra-serebryanaya-nit