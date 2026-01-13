Занятия проходят по вторникам и средам с 19 до 20 часов и по воскресеньям с 10 до 11. Продолжительность — 1 час. Занятия доступны для всех желающих с 10 лет. На тренировку необходимо принести свои лыжи и палки или взять в пункте проката.

Место — лыжероллерная трасса за горбольницей (от здания бывшей стоматологической поликлиники на Каштановой аллее, дом 2с8; точка на карте 55.982545, 37.238959)

Подробности и регистрация на сайте: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3681901/