Перед нами древний сюжет из японского фольклора: таинственная девушка словно приходит с Луны, очаровывает людей — и вместо обещанного счастья вокруг неё разгораются страсти, соперничество и даже война. Эту историю сравнивают со «Снегурочкой», только в совсем другом, более мистическом и напряжённом настроении.

Если вы думаете, что «балет — это сложно», здесь всё устроено иначе: почти нет слов (точнее, их вообще нет), зато есть понятные эмоции и сильный сюжетный нерв — красота, притяжение, ревность, борьба, неизбежное расставание. А ещё — мощная музыка с яркой ударной энергией: она буквально ведёт действие вперёд.

Некоторые зрители считывают эту историю про культ и идолопоклонство: как люди сами создают себе идеал, а затем начинают за него драться — и разрушать всё вокруг. Звучит неожиданно актуально и очень по-киношному.

Иржи Килиан — один из самых известных хореографов конца XX — начала XXI века, человек, который умеет говорить о сложных вещах простым и очень кинематографичным языком тела. Его спектакли не требуют подготовки: в них всегда есть ясная эмоция, сильный ритм и образы, которые запоминаются как сцены из фильма — красиво, точно и прямо в сердце.

???? 25 января (воскресенье) в 15:00

Кинотеатр в ТЦ «Зеленопарк», 16+

Билеты 800 рублей на сайте проекта «Театр в кино»