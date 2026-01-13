Рубрика «без комментариев»: на фото идеально вычищенная от снега территория префектуры и — буквально в 30-50 метрах — заваленная снегом парковка на Центральной площади.
«Коммунальные службы округа продолжают заниматься уборкой территории Зеленограда после обильных снегопадов», — рапортует префектура. Не уточняя, что некоторые автомобилисты страдают от последствий снегопада меньше, потому что их парковка почему-то расчищается раньше парковок по городу.
Рискуя скатиться в популизм, предлагаем префекту Смирнову, руководителям «Жилищника» и «Автомобильных дорог» запретить очищать парковки возле их офисов до тех пор, пока от снега не будет очищен весь остальной город.
