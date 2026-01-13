Полный список улиц передали «Зеленоград.ру» в префектуре:
— Панфиловский проспект и проезд к Дворцу Творчества в 9-м микрорайоне
— улица Каменка
— улица Михайловка
— Березовая аллея
— Парк Победы: дорожно-тропиночная сеть между Центральной площадью до нижней дороги со стороны пруда
— Аллея Лесные пруды (дорога вдоль Чёрного озера)
— Проспект Генерала Алексеева
— улица Академика Валиева (бывший 1-й Западный проезд) и проезд к ней мимо остановки Березка
— Дорога до кладбища по промзоне Алабушево
— Проезд 5526 (проезд в ВКЗ от Сосновой аллеи к РТС)
— Улицы в Малино: Медведковская, Новая улица, Прудная улица, Ровная улица, 3-я Садовая, Школьная
Работы включают в себя не только ремонт асфальта, но и «комплексное благоустройство» прилегающей территории, возможно, с изменением организации движения. Что именно будут делать по каждому объекту, пока неизвестно.
Последние два года эти работы ведут подрядчики московского ГБУ «Автомобильные работы». При этом качество и сроки выполнения работ вызывают многочисленные нарекания.