Полный список улиц передали «Зеленоград.ру» в префектуре:

— Панфиловский проспект и проезд к Дворцу Творчества в 9-м микрорайоне

— улица Каменка

— улица Михайловка

— Березовая аллея

— Парк Победы: дорожно-тропиночная сеть между Центральной площадью до нижней дороги со стороны пруда

— Аллея Лесные пруды (дорога вдоль Чёрного озера)

— Проспект Генерала Алексеева

— улица Академика Валиева (бывший 1-й Западный проезд) и проезд к ней мимо остановки Березка

— Дорога до кладбища по промзоне Алабушево

— Проезд 5526 (проезд в ВКЗ от Сосновой аллеи к РТС)

— Улицы в Малино: Медведковская, Новая улица, Прудная улица, Ровная улица, 3-я Садовая, Школьная

Работы включают в себя не только ремонт асфальта, но и «комплексное благоустройство» прилегающей территории, возможно, с изменением организации движения. Что именно будут делать по каждому объекту, пока неизвестно.

Последние два года эти работы ведут подрядчики московского ГБУ «Автомобильные работы». При этом качество и сроки выполнения работ вызывают многочисленные нарекания.