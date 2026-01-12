Здание на Озёрной аллее, 4 должны были открыть после капитального ремонта к концу 2025 года. Однако ещё в августе срок окончания работ перенесли на февраль, а теперь на информационном щите новый срок — второй квартал 2026 года. То есть: апрель-июнь.
Причина переноса — необходимость проведения дополнительных работ, рассказали «Зеленоград.ру» в Москомспорте.
Работы на объекте продолжаются. Полгода назад готовность объекта оценивалась примерно в 85%. Внутри здания были завершены основные подготовительные и отделочные этапы: стены загрунтовали и зашпаклевали, потолки покрасили, пол отремонтировали. Тогда же начался монтаж новой ледовой арены, параллельно велись работы по вентиляции, электрике и сантехнике.
Сейчас заметны изменения на фасаде: часть здания выполнена в серо-бежевых тонах, местами появились красные акценты, в том числе на крыше входной группы.