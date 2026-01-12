Работы на объекте продолжаются. Полгода назад готовность объекта оценивалась примерно в 85%. Внутри здания были завершены основные подготовительные и отделочные этапы: стены загрунтовали и зашпаклевали, потолки покрасили, пол отремонтировали. Тогда же начался монтаж новой ледовой арены, параллельно велись работы по вентиляции, электрике и сантехнике.

Сейчас заметны изменения на фасаде: часть здания выполнена в серо-бежевых тонах, местами появились красные акценты, в том числе на крыше входной группы.