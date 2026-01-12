В «Жилищнике» снова пробуют ИИ — теперь для разбора обращений. Два года назад попытка не удалась 12.01.2026 ZELENOGRAD.RU

«В ГБУ „Жилищник ЗелАО“ начато пилотное применение ИИ-инструментов для анализа обращений жителей и оптимизации рабочих процессов. Эти решения позволяют быстрее реагировать на запросы и повышать качество услуг для зеленоградцев», — рассказал префект Смирнов.

Это как минимум вторая попытка «Жилищника» использовать ИИ. Два года назад ИИ уже отвечал на сообщения горожан в телеграм-чатах. Результат тогда оказался сырым: ИИ путал 2008-й корпус с 2008 годом, хождение пешком по лестнице называл прыжками, а общий тон был ужасно напыщенным. Однако с тех пор технология значительно развилась и при грамотном использовании ИИ таких «детских» ошибок быть не должно.

Оптимизация обращений действительно нужна — за 2024 год «Жилищник» только через свои телеграм-чаты принял почти 56 тысяч заявок (больше 150 в день).

Сама идея использовать ИИ для разбора потока обращений — не уникальна. Например, в регионах для работы с жалобами в соцсетях давно используют системы мониторинга и маршрутизации вроде «Инцидент Менеджмент»: они собирают сообщения, отправляют их профильным исполнителям и позволяют отвечать прямо в той же соцсети.

Как именно «Жилищник» будет использовать ИИ, пока неизвестно. Впрочем, гораздо важнее не скорость разбора обращений, а их качественная отработка. Ещё до внедрения ИИ, телеграм-чаты «Жилищника» фактически конкурировали с официальными каналами: упоминания портала «Наш город» в чатах удалялись автоматически, а за попытки спорить на эту тему людей могли блокировать.

Если вы хотите сообщить в управляющую компанию о проблеме, вы можете оставить заявку на странице https://www.mos.ru/services/vyzov-mastera/ или позвонить в круглосуточную диспетчерскую по номеру +7-495-539-53-53. А если это не поможет, написать на портал «Наш город».

Метки:
ГБУ "Жилищник Зеленоград"
