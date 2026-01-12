Все знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей, а также сообщающие о работе эвакуатора, в проезде вдоль «Флейты» расчехлены и работают с понедельника, 12 января.



Несмотря на знаки и раннее оповещение, водители продолжают останавливаться в запрещенных местах. Некоторые включают «аварийку», в том числе такси. Замечая фотосъёмку корреспондентом «Зеленоград.ру», водители спешно уезжали, считая, что это дорожный инспектор фиксирует нарушение парковки.



Проект сквозной дороги предполагал ее расширение до трех полос с тем, чтобы сделать парковочные места. Сейчас их около 40, но этого явно не хватает. Раньше это был тупиковый внутрирайонный проезд, а теперь — городская дорога с разметкой и пешеходными переходами и, соответственно, меньшей свободой парковки.



Машины из проезда начали активно эвакуировать ещё в прошлом году — после нанесения разметки. Забирали машины также с широких тротуаров вдоль «Флейты», которые раньше тоже были запаркованы.