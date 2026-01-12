Устройство работает в формате самообслуживания: посетители могут принести собственные шары и надуть их прямо на месте. Шары автомат не продаёт, он предназначен только для надувания.
Автомат рассчитан на латексные и фольгированные шары, для каждого типа предусмотрен отдельный режим. На корпусе указано, что используется 100% гелий, а процесс надувания занимает несколько секунд. Пользование автоматом разрешено с 16 лет, оплата — безналичная. Стоимость 90 рублей за латексный шар и 130 рублей за фольгированный
Автомат расположен на втором этаже ТЦ «Горетовский», рядом с магазином «Детский мир» (Голубое, Тверецкий проезд, 18А).
