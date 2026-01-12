С началом снегопадов некоторые зеленоградские водители с удивлением обнаружили, что платные парковки заносит снегом ровно так же, как и бесплатные. В этих жалобах слышны обманутые ожидания: если то, что раньше было бесплатным, стало платным, значит вместе с оплатой должны появиться дополнительные услуги — например, более быстрая или приоритетная уборка. Однако в московской системе платных парковок эта логика не работает.



Плата взимается за сам факт размещения автомобиля на парковочном месте, а не за отдельное обслуживание этого места. Платность вводится как режим использования — без обещаний дополнительного сервиса.



Уборка парковок осуществляется по общим правилам зимнего содержания городских территорий и объектов дорожного хозяйства. В действующих регламентах зимней уборки платные парковки отдельно не выделены: для них не предусмотрен ни особый порядок, ни приоритет по сравнению с бесплатными. В федеральном законодательстве говорится лишь о том, что владелец парковки обязан «обеспечивать её содержание и взимание платы», без каких-либо указаний на ускоренную или отдельную очистку.



В результате возникает ситуация, кажущаяся водителям нелогичной: парковка платная, но при этом может оставаться занесённой снегом, а город недополучает деньги. С другой стороны, владельцы резидентных разрешений уже оплатили парковку на год вперед, так что, похоже, у городской администрации нет большого финансового стимула убирать платные парковки в приоритетном порядке.