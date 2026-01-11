Организаторы обещают театральную постановку о праздновании Рождества Христова: зрителей ждет встреча с волхвами и пастухами, царем Иродом и Рахилью. На представлении расскажут, как появился праздник и что означают слова «колядки», «козул» и «вертеп», а также проведут традиционные рождественские игры и пение святочных колядок.
12 января в 19:00 в арт-пространстве КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1, вход с улицы). Продолжительность — 1 час 30 минут. Вход свободный, рекомендованный возраст — 0+.
Этноклуб «Дикое поле» существует с 2004 года. «Многие думают, что у них нет голоса, но такого не бывает», — говорила руководитель клуба Валентина Деревянко, рассказывая в интервью «Зеленоград.ру» о сохранении фольклорных традиций Подмосковья.
