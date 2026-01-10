Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Нашлись те, кому откапываться из снега в московском регионе — привычная ситуация. Это северные олени на оленьей ферме «Сенежский олень» в деревне Мошницы в Солнечногорском округе.

На ферме сейчас живут два северных оленя, три пятнистых оленя, а ещё белки, сурикаты, козы и козлята. Гостей пускают на территорию, животных можно покормить и сделать фото.

Снег оленей точно не пугает: у них двойная шерсть с полыми волосками, которые удерживают воздух и работают как утеплитель, а широкие копыта помогают уверенно ходить по снегу и разгребать его в поисках корма.

Ферма — семейный проект: по данным местного издания, идею вынашивали несколько лет, а старт начался с того, что семья взяла «на воспитание» оленёнка.

Адрес фермы: деревня Мошницы, 80.

Обязательна запись по телефону +7-926-642-81-05.

Стоимость посещения: 700 рублей для взрослых и 500 для детей за полтора часа.

солнечногорский округ, домашние животные
