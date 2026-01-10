Нашлись те, кому откапываться из снега в московском регионе — привычная ситуация. Это северные олени на оленьей ферме «Сенежский олень» в деревне Мошницы в Солнечногорском округе.

На ферме сейчас живут два северных оленя, три пятнистых оленя, а ещё белки, сурикаты, козы и козлята. Гостей пускают на территорию, животных можно покормить и сделать фото.