Режим работы — как конвейер: обычно делают восемь прогнозов в сутки на период от 3 до 72 часов. Если ситуация меняется резко, прогноз могут корректировать буквально за 20 минут до явления.

Данные прогнозов «переводят» в решения для коммунальщиков: сколько выводить техники и бригад, когда проводить противогололёдную обработку, где ждать «переход через ноль», и когда лучше приостановить высотные работы из-за сильного ветра.

Метеослужба также готовит штормовые и экстренные предупреждения. Такие уведомления сначала формируются у метеослужбы, затем уходят в профильные городские структуры и дальше рассылаются по округам и службам — чтобы решения принимались заранее, а не после первых аварий и пробок.

ГБУ «Автодороги», в чьем ведомстве находится метеорологическое управление, рассказывает, что за сутки до снегопада службы уже имеют точное понимание ситуации.

Москва редко одинаковая по погоде: в одном округе может засыпать снегом, а в другом — почти сухо. Такое нередко происходит именно в Зеленограде. Раньше из-за этого случалось настоящее вредительство, когда в Зеленограде выполняли общемосковское распоряжение промывать дороги водой, несмотря на локальные заморозки. В результате были десятки пострадавших машин.

Именно поэтому «одной температуры по Москве» городским службам недостаточно — им нужны точечные сводки и короткие прогнозы, чтобы техника и реагенты оказывались там, где нужно.