Парковку между «клюшкой» и «Элмой» давно не чистят — глубина снега такая, что «невозможно ни заехать, ни выехать», а с вечера среды несколько грузовиков выгрузили снег на парковку, рассказал читатель «Зеленоград.ру» Павел, который стал свидетелем происшествия.

«7 января около 17:15 на парковку заехал неопознанный грузовик, выгрузил полный кузов снега и быстро уехал в сторону МИЭТа, повернув через сплошную. К утру четверга на парковке выгрузилось три грузовика — теперь она на 20% занята кучами снега», — говорит Павел и считает, что неизвестные сбрасывают снег на парковку, чтобы сэкономить время и топливо на легальный вывоз.

За сброс снега вне специально отведенных мест есть ответственность — штраф 40 тысяч для должностных лиц, 300 тысяч — для юридических. Вероятно, парковка просматривается камерами и найти нарушителя вполне возможно, если заняться этим.

Временное складирование снега в городе допускается — перечень мест для такого складирования утверждает префектура. Раньше в списке этих мест было несколько парковок, но не эта на Озёрной аллее.

Во дворе тоже можно временно занять парковку снегом — как промежуточный этап перед вывозом.

Сообщить о нарушении можно через портал «Наш город» gorod.mos.ru. В ближайшие дни проблема станет ещё актуальней: во-первых, ожидают сильный снегопад, во-вторых, заканчиваются праздники, люди вернутся на работу, а парковки завалены снегом.