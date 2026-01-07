В ночь на 7 января 2026 года президент России Владимир Путин посетил богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в поселке Сенеж.
Эта церковь расположена на закрытой территории военного городка №52/3, свободного доступа к ней нет.
В последние годы Путин традиционно встречает Рождество в кругу военнослужащих и их семей.
После богослужения Путин сказал присутствующим детям, что Христа называют Cпасителем, а «воины России как бы по поручению Господа выполняют миссию по защите Отечества и спасению Родины».
