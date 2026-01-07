Областное правительство изменило методику расчёта платы за парковки и повысило максимальные тарифы. Речь идёт именно о верхней планке, а не о немедленном повышении цен. Но теперь у муниципалитетов появляется «запас» для повышения действующих тарифов.

Что поменяли в цифрах: для легковых автомобилей (категория «В») максимальные ставки выросли так: жилая зона — до 55 рублей/час (было 40), специальная зона (обычно у ж/д станций и конечных метро) — до 80 рублей/час (было 60), также повышены «потолки» в так называемых административных и туристических зонах.

В области изначально закладывали модель с разными типами зон и возможностью пересматривать параметры расчёта.

Согласно методике расчета, стоимость парковки должна быть такой, чтобы заполняемость была на уровне 70-85%. Выход за эти границы должен приводить к изменению корректирующего коэффициента. Формулы, которые используют для расчета тарифа, учитывают стоимость общественного транспорта и средний доход жителей.

Правда, при этом все они домножаются на «эмпирические коэффициенты» — так что на практике чиновники могут устанавливать любую стоимость парковки, просто меняя коэффициенты.

Платные парковки в Солнечногорском округе появились недавно — с 1 ноября, в Химках раньше — с июля. Но пока на небольшом количестве улиц. Платных парковок в Подмосковье становится всё больше — в декабре их вводили сразу в нескольких городах. Одновременно регион расширяет коридор допустимых тарифов.