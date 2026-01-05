Поликлиникам предоставили бесплатный доступ к HeadHunter для поиска врачей 05.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Бюджетные и социально значимые организации получили возможность бесплатно размещать вакансии на HeadHunter.

По мнению антимонопольной службы (ФАС), это поможет учреждениям социальной сферы быстрее закрывать кадровые потребности — прежде всего в здравоохранении и образовании. В ведомстве отметили, что рекомендуют крупнейшим сервисам подбора персонала «демонстрировать ответственное поведение».

По правилам HeadHunter, объём бесплатного размещения зависит от остроты кадрового дефицита в отрасли. Для здравоохранения предусмотрено 100 бесплатных вакансий в год, для образования — 50, для госорганов — 50, для социально ориентированных НКО — 10. Похожая «льгота» есть и у другого крупного кадрового сервиса — SuperJob

Тема кадров в поликлиниках для Зеленограда — не абстрактная. Весной 2025 года жители регулярно сталкивались с тем, что при записи к ЛОРу и офтальмологу в ЕМИАС почти постоянно висело «нет свободного времени», а шанс поймать «окошко» появлялся разве что ранним утром — около 7:30, когда подгружались новые слоты.

Тогда же проблему официально признавали: представитель департамента здравоохранения говорил о трудностях с записью из-за вакантных ставок и о том, что администрация ведёт поиск кандидатов. Закрывать ставки пытались и деньгами: по дефицитным специальностям в Зеленограде поднимали предлагаемые зарплаты — в том числе с 170 до 200 тысяч рублей, объясняя это тем, что ожидания соискателей на HH часто лежат в диапазоне 145-180 тысяч, и «чуть выше среднего» может сработать.

Сейчас на странице работодателя «ГКБ им. М. П. Кончаловского» в разделе по Зеленограду размещено 16 вакансий. Запись к ЛОР-врачу и офтальмологу доступна сразу после праздников, а к терапевту раньше.

Официально департамент здравоохранения не считает, что проблема нехватки врачей существует. Летом ведомство заявляло, что поликлиники укомплектованы «в достаточном объёме», а обеспеченность врачами «выше плановых критериев».

?Если вы в последнее время записывались к врачу в зеленоградских поликлиниках — напишите, сколько времени заняло ожидание приёма, к какому специалисту и через какой сервис вы записывались (ЕМИАС, регистратура, направление). Это поможет понять, как ситуация выглядит сейчас на практике.

Метки:
работа, вакансии, кадры, зарплаты, сюжет: исчезновение врачей-специалистов
