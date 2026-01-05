Бюджетные и социально значимые организации получили возможность бесплатно размещать вакансии на HeadHunter.

По мнению антимонопольной службы (ФАС), это поможет учреждениям социальной сферы быстрее закрывать кадровые потребности — прежде всего в здравоохранении и образовании. В ведомстве отметили, что рекомендуют крупнейшим сервисам подбора персонала «демонстрировать ответственное поведение».

По правилам HeadHunter, объём бесплатного размещения зависит от остроты кадрового дефицита в отрасли. Для здравоохранения предусмотрено 100 бесплатных вакансий в год, для образования — 50, для госорганов — 50, для социально ориентированных НКО — 10. Похожая «льгота» есть и у другого крупного кадрового сервиса — SuperJob

Тема кадров в поликлиниках для Зеленограда — не абстрактная. Весной 2025 года жители регулярно сталкивались с тем, что при записи к ЛОРу и офтальмологу в ЕМИАС почти постоянно висело «нет свободного времени», а шанс поймать «окошко» появлялся разве что ранним утром — около 7:30, когда подгружались новые слоты.