7 января на сцене — Ирина Круг и Александр Круг с программой «Ребята». В концерте прозвучат известные песни Ирины Круг и новые композиции, а также хиты Михаила Круга в исполнении Александра и его собственные песни. Программа построена вокруг темы преемственности поколений и семейных ценностей и объединяет классический шансон с новыми произведениями.