Концертная неделя в КЦ «Зеленоград»: 5-11 января 04.01.2026

В первые дни нового года КЦ «Зеленоград» собрал плотную концертную программу — от лиричной эстрады и поп-хитов до джаза и юмора.

5 января неделю открывает Ярослав Сумишевский. Популярный исполнитель, пришедший к широкой известности самостоятельно. Зрителям он знаком по песням и участию в телешоу «Маска», «Аватар» и «Три аккорда». В программе — известные хиты в новых аранжировках и новые песни, собранные в полноценный концерт.

6 января — выступление AKMAL'. Певец и автор популярных лирических хитов («Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог»), участник проектов «Голос», «Маска» и других телешоу, лауреат музыкальных премий.

7 января на сцене — Ирина Круг и Александр Круг с программой «Ребята». В концерте прозвучат известные песни Ирины Круг и новые композиции, а также хиты Михаила Круга в исполнении Александра и его собственные песни. Программа построена вокруг темы преемственности поколений и семейных ценностей и объединяет классический шансон с новыми произведениями.

8 января в Зеленоград приезжает Сурганова и Оркестр. Она выступит с программой песен разных лет. Концерт объединяет композиции, знакомые слушателям по всей истории группы, и новые аранжировки. Музыка коллектива сочетает разные жанры — от рока и фолка до шансона и дэнса — и создаёт камерную, эмоциональную атмосферу живого выступления.

9 января — большой юмористический вечер Владимира Винокура. Он сам и артисты его театра пародий представят большой юмористический концерт. В программе — известные монологи, новые шутки и анекдоты, а также пародийно-музыкальные номера, в которых зрители узнают образы популярных артистов российской эстрады. Концерт построен как эстрадное шоу с костюмами, музыкой и акцентом на живой юмор.

10 января — концерт оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Легендарный биг-бенд с одной из самых длинных историй в мировом джазе. Коллектив отметил 90-летие и продолжает активную гастрольную деятельность. В программе концерта — джазовые композиции, в том числе произведения Олега Лундстрема, и классическое звучание большого оркестра.

11 января неделю завершает певица Света — автор хитов начала 2000-х («Ты не мой», «Может да, может нет», «Твои глаза» и других). Большой сольный концерт построен вокруг знакомых песен, которые до сих пор узнают и поют, и создаёт атмосферу ностальгии и лирической поп-эстрады.

концерты, каникулы, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
