Решение зеленоградской компании ISBC позволяет горнолыжным операторам экономить на выпуске пропусков, особенно для однодневных визитов.

Основу ски-пасса составляет «умная бумага» — синтетический материал с термочувствительным слоем и встроенной RFID-меткой. Он прочный, устойчивый к влаге, трению и перепадам температур, а печать таких ски-пассов осуществляется на термопринтерах. То есть ски-пасс из «умной бумаги» сохраняет все преимущества пластиковых карт, но по стоимости и скорости производства приближается к бумажным.

Сейчас решение ISBC для горнолыжной индустрии уже используют ряд крупных курортов на Северном Кавказе, Урале и Алтае.

ISBC работает в сфере RFID-технологий больше 20 лет. У компании собственное производство в Зеленограде на Заводской улице с исследовательскими лабораториями и R&D-центром.

У продукции ISBC много применений. Например, из «умной бумаги» со встроенной NFC-меткой мы сделали открытки с пейзажами Зеленограда — отсканировав такую открытку телефоном, можно прочитать статью о месте, изображённом на картине. Купить открытки можно на «Озоне».