В этот день, 3 января 1992 года, Зеленоград стал отдельным административным округом Москвы, а внутри него образовано пять районов 03.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Реформа административно-территориального деления Москвы началась за полгода до этого — летом 1991 года. Тогда президиум Верховного совета (нынешняя Госдума) предоставил мэру города право разработать территориальную структуру Москвы, а мэр распорядился образовать административные округа.

Но границы новых округов были утверждены только спустя полгода — 3 января 1992 года — постановлением №7, которое подписали президент РФ и председатель Верховного совета (сегодняшняя Госдума).

Причина изменений: серьезное обострение социально-экономической обстановки в Москве и необходимость укрепления структур власти и управления городом. Цели были благие: укрепление и децентрализации исполнительной власти в Москве, создания условий для развития самоуправления на уровне жилых районов, необходимость вовлечения депутатов райсоветов в работу с избирателями.

В самом постановлении 3 января 1992 года описывались границы новых московских муниципальных округов (районов), из которых были составлены десять новых административных округов Москвы. Для Зеленограда описание было самым коротким — ведь достаточно было перечислить уже имеющиеся микрорайоны:

  • Муниципальный округ №1 (сейчас район Матушкино) — территория 1, 2, 4 микрорайонов с численностью населения 40 тысяч человек
  • №2 (сейчас — Савёлки) — 3, 5, 6, 7 микрорайоны, 35 тысяч человек
  • №3 (Старое Крюково) — 8, 9 микрорайоны, 33 тысячи
  • №4 (Силино) — 10, 11, 12 микрорайоны, 35 тысячи
  • Крюково — территория 14, 15 микрорайонов (с пометкой «новостройка»), поселков Крюково, Малино, 22 тысячи

Обратите внимание, число жителей Зеленограда на тот момент — 165 тысяч человек, а сейчас на сто с лишним тысяч больше. Причем, меньше всего людей в Крюково, где на тот момент было построено всего два микрорайона.

Читайте также
Как устроен Зеленоград сейчас: районы, микрорайоны, корпуса, промзоны, старый и новый город
