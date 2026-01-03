На перекрёстке Сосновой аллеи и аллеи Лесные пруды не будут запрещать левые повороты 03.01.2026 ZELENOGRAD.RU

С таким предложением выступила Госавтоинспекция: запретить левый поворот с аллеи Лесные пруды на Сосновую аллею, а также левые повороты к корпусу 703 при движении по Сосновой аллее от Каштановой аллеи и при выезде от корпуса 703 на Сосновую аллею.

Предлагаемое изменение признали «нецелесообразным»: по оценке специалистов, введение этих ограничений привело бы к увеличению нагрузки на Сосновую аллею и ухудшению условий движения, в том числе на перекрёстке с Озёрной аллеей. Кроме того, водителям пришлось бы делать лишние объезды через Каштановую аллею.

Вместо изменения схемы движения решили подумать над переводом светофоров, расположенных напротив корпусов 703 и 704, в автоматический режим. Это должно улучшить условия въезда и выезда с аллеи Лесные пруды.

автомобиль, безопасность дорожного движения (бдд), светофор
