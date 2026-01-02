1 января в 4 часа 41 минуту в Перинатальном центре появился первый в наступившем году малыш — это мальчик, рост 50 см, вес 3530 г.
Мама с сыном чувствуют себя хорошо и набираются сил.
Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + поясничный + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Пока одни горожане приходили в себя после новогодней ночи, другие вышли на первое беговое событие года Новости
«Сгорело около 80%»: что происходит на строительном рынке в Брехово после сильного ночного пожара Новости
В новогоднюю ночь и все новогодние праздники ветеринарный центр «Оригами» работает в обычном режиме: круглосуточно, без выходных и без наценок — круглосуточно, без выходных и без наценок Реклама
Возможность сделать платные зоны для проезда появится в Москве в 2026 году — закон приняли тайком Новости
Кто и как работает в новогодние праздники: магазины, транспорт, медицина, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
Новый картинг с боулингом в «Зеленопарке» работает в штатном режиме после проверки технического надзора Новости
Приближается волна предновогодних скидок и акций в ТЦ «Грин» — марафон угощений, ёлочный базар и распродажи Реклама
В кинотеатрах Зеленограда начинается показ «Щелкунчика» Большого театра — той самой рождественской сказки, без которой не бывает Нового года Новости
Ресторан «Хмельной кабан» приглашает на зажигательный концерт кавер-группы «Bаrrys Band» — 31 января 2026 г. Также вас ждет выступление диджея Реклама