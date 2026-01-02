Медцентр «Томоград» спонсор темы
Первый ребенок родился в Зеленограде в 2026 году 02.01.2026 ZELENOGRAD.RU

1 января в 4 часа 41 минуту в Перинатальном центре появился первый в наступившем году малыш — это мальчик, рост 50 см, вес 3530 г.

Мама с сыном чувствуют себя хорошо и набираются сил.

Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + поясничный + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, беременность, роддом, перинатальный центр, новорожденные
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Первый ребенок родился в Зеленограде в 2026 году Новости
Пока одни горожане приходили в себя после новогодней ночи, другие вышли на первое беговое событие года Новости
Деды Морозы катают детей на квадроциклах в 8-м микрорайоне Новости
Концерт группы «Белый Орёл» 12+ Реклама
Дед Мороз и Снегурочка раздали подарки пассажирам «Ласточки-экспресса» Новости
Как Зеленоград встречал 21 век. Новогодние ретро-истории Истории
В результате взрыва беспилотника в Московской области ранен мужчина Новости
Французскому бульдогу восстановили дыхание в зеленоградской клинике Новости
Последнюю пятиэтажку сносят на Заводской улице Новости
Новогодняя феерия на льду! Реклама
Парковки на всех улицах будут бесплатными с 31 декабря по 10 января Новости
Новогодний трамвайчик появился на площади Юности Новости
Открыта новая развязка на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе Новости
«Сгорело около 80%»: что происходит на строительном рынке в Брехово после сильного ночного пожара Новости
В новогоднюю ночь и все новогодние праздники ветеринарный центр «Оригами» работает в обычном режиме: круглосуточно, без выходных и без наценок — круглосуточно, без выходных и без наценок Реклама
Продолжается последовательный запрет парковок в проездах с улиц во дворы Новости
Как в новогодние праздники работает транспорт: автобусы, электрички, метро Новости
Как в новогодние праздники работают основные магазины Новости
Возможность сделать платные зоны для проезда появится в Москве в 2026 году — закон приняли тайком Новости
Команда KINGIKRA поздравляет вас с наступающим Новым годом Реклама
Кто и как работает в новогодние праздники: магазины, транспорт, медицина, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
Новый картинг с боулингом в «Зеленопарке» работает в штатном режиме после проверки технического надзора Новости
Главная новость прошедшего дня — в Зеленограде выпало много снега Новости
-30% на очки для зрения — Выгодное новогоднее предложение от оптики Lokamed. Реклама
Приближается волна предновогодних скидок и акций в ТЦ «Грин» — марафон угощений, ёлочный базар и распродажи Реклама
В кинотеатрах Зеленограда начинается показ «Щелкунчика» Большого театра — той самой рождественской сказки, без которой не бывает Нового года Новости
Как в новогодние праздники работает медицина: травмпункт, больница, поликлиники Новости
Московская полиция предупредила «о запрете использования пиротехники» Новости
Ресторан «Хмельной кабан» приглашает на зажигательный концерт кавер-группы «Bаrrys Band» — 31 января 2026 г. Также вас ждет выступление диджея Реклама
Письма зеленоградских школьников в зону СВО хранят в блиндаже и перечитывают в тяжелые минуты Новости
Волшебство начинается здесь: «Талант-клуб» поздравляет с Новым годом Реклама
Штраф за безбилетный проезд в автобусах планируют поднять до 5000 рублей Новости
Брейк-данс в Dee.Pro — Сила.Контроль.Драйв. Реклама
Зеленоградской больнице исполнилось 60 лет Новости
В десяти домах Голубого отключили электричество. Авария происходит вторую неделю подряд Новости
Парковку в новом проезде между Центральным и Московским проспектами запретят с 12 января. Хотя машины из проезда уже активно эвакуируют Новости
Сгорел строительный рынок в Брехово Новости
Водителя, объехавшего пробку по пешеходной дорожке вдоль Солнечной аллеи, нашли по видео с регистратора Новости
На месте закрывшегося кафе «Му-му» в 4-м микрорайоне открылась стоматология Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру