В результате получился стоматологический центр с полным набором услуг для взрослых и детей — от терапии и хирургии до ортодонтии, имплантации и протезирования «под ключ». При необходимости лечение проводят под седацией или наркозом. Отдельное направление — гнатология: работа с нарушениями прикуса и проблемами челюстного сустава, которые могут вызывать боли в челюсти, голове и шее. Для диагностики используют КТ, панорамные и прицельные снимки, а также цифровые фотопротоколы. В клинике отмечают, что работают на современном оборудовании и берутся за сложные клинические случаи.

В ближайшее время на здании появится вывеска. Также в клинике планируют отдельное праздничное открытие филиала — уже в новом году. В праздничные дни центр в корпусе 403А будет работать 31 декабря — работает только стоматология с 9:00 до 12:00; 1, 2, 3 и 4 января — выходные, с 5 января — в обычном режиме.