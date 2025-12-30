Помещение в корпусе 403А на улице Полагушина пустовало с 2022 года, когда некогда популярное кафе свернуло работу.
Большое помещение полностью переоборудовали под многопрофильный стоматологический центр для взрослых и детей.
«Сделать из кафе стоматологический центр — сложная инженерная задача. Ремонт занял около двух лет, в том числе потребовалось полностью адаптировать пространство под медицинские требования и комфорт пациентов», — рассказали в центре.
Место выбрали из-за большой площади, крупных окон с естественным светом и центрального расположения в старом городе — рядом с площадью Юности.
«Мы не хотели небольшую стоматологию на несколько кресел — нам был нужен полноценный центр, чтобы качественные многопрофильные стоматологические услуги стали ближе и доступнее, а цены по-прежнему оставались демократичными», — объяснили в центре
В результате получился стоматологический центр с полным набором услуг для взрослых и детей — от терапии и хирургии до ортодонтии, имплантации и протезирования «под ключ». При необходимости лечение проводят под седацией или наркозом. Отдельное направление — гнатология: работа с нарушениями прикуса и проблемами челюстного сустава, которые могут вызывать боли в челюсти, голове и шее. Для диагностики используют КТ, панорамные и прицельные снимки, а также цифровые фотопротоколы. В клинике отмечают, что работают на современном оборудовании и берутся за сложные клинические случаи.
В ближайшее время на здании появится вывеска. Также в клинике планируют отдельное праздничное открытие филиала — уже в новом году. В праздничные дни центр в корпусе 403А будет работать 31 декабря — работает только стоматология с 9:00 до 12:00; 1, 2, 3 и 4 января — выходные, с 5 января — в обычном режиме.
«Дали» открывает филиалы и в других пустующих помещениях в удобных местах. Например, медцентр открыл филиал на месте бывшего фитнес-клуба «Грин Сити» в корпусе 1801.