Открыта новая развязка на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе 29.12.2025

После открытия северного участка ЦКАД почти шесть лет назад водители отмечали отсутствие прямого съезда на Дмитровское шоссе: для выезда приходилось делать большой крюк через «бетонку». По этому маршруту зеленоградцы, в частности, ездят на популярные горнолыжные курорты.

Развязку начали строить около года назад и на днях по ней открыли рабочее движение.

Она расположена в районе 28-го километра ЦКАД и обеспечивает съезды между трассой, автодорогой А-107 («Московское малое кольцо») и Дмитровским шоссе. По данным «Автодора», это должно перераспределить транспортные потоки с «бетонки» на ЦКАД и улучшить условия для транзитного движения в обход Москвы.

Метки:
транспортная развязка, цкад, дмитровское шоссе
