Другое место, где запретят парковку — проезд с улицы Каменка к корпусу 1519. Здесь причина другая — припаркованный автомобиль мешает обзору. Решение приняли по итогам разбора ДТП.

Массовый запрет парковки в таких проездах начался около года назад. Тогда решили запретить парковку в 4, 5, 16 и 23-м микрорайонах. Эти адреса выбрали управы районов в местах установки мусорных контейнеров — припаркованные рядом машины мешали работе мусоровозов.

?Какая бы причина не называлась, если вы регулярно паркуете машину в проезде от городской улицы во двор, стоит начинать искать новое место парковки: с большой вероятностью все такие проезды со временем будут закрыты для парковки.