В кинотеатрах Зеленограда начинается показ «Щелкунчика» Большого театра — той самой рождественской сказки, без которой не бывает Нового года 28.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Это возможность встретить праздник по-настоящему красиво: легендарный балет Чайковского в киноформате, где волшебство видно крупным планом — эмоции на лицах, сияние костюмов, снежинки в танце и момент, когда ёлка «вырастает» прямо на ваших глазах.

«Щелкунчик» — это концентрат новогоднего настроения: гости у ёлки, подарки, загадочный Дроссельмейер, смешной деревянный человечек, который вдруг становится героем… А дальше начинается сон-путешествие, где игрушки оживают, мыши идут в атаку, и добро побеждает так, как мы хотим верить в конце каждого декабря.

Если вы не «разбираетесь в балете» — это вообще не проблема. Здесь всё понятно без слов: история рассказывается движением, музыкой и образами. А музыка Чайковского — та самая, которую узнают с первых нот даже те, кто никогда специально не включал классику: от нежных зимних мелодий до праздничной энергии, от которой хочется улыбаться.

Почему идти именно в кино: это лучшие места без бинокля — камера показывает то, что в зале театра часто ускользает: взгляды, детали, улыбки. Это эффект присутствия: вы будто внутри праздника — рядом с ёлкой, снежинками и сказочным хороводом. Это комфорт: удобный зал, отличный звук, и при этом — ощущение большого события. И это идеальный вариант для семейного похода: возраст 6+, ехать недалеко, а сюжет — про чудо, которое хочется разделить.

Показ проходит в рамках спецпроекта «Марафон „Щелкунчиков“»: в этом сезоне собраны разные версии балета, но редакция Юрия Григоровича на исторической сцене Большого театра — самая любимая и долгожданная для многих.

Длительность: два часа с одним антрактом.

Расписание показов в Зеленограде

30 декабря 2025 (вторник)

16:30, 19:15 — кинотеатр в ТЦ «Зеленопарк»

18:00 — кинотеатр в ТЦ «Иридиум»


31 декабря 2025 (среда)

12:30 — кинотеатр в ТЦ «Зеленопарк»

13:00 — кинотеатр в ТЦ «Иридиум»

9 января 2026 (пятница)

15:00 — кинотеатр в ТЦ «Иридиум»


Билеты — на сайте проекта «Театр в кино»: https://zelenograd.theatrehd.com/ru/films/the-nutcracker-bolshoi#tickets

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
зеленопарк, балет, иридиум
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Письма зеленоградских школьников в зону СВО хранят в блиндаже и перечитывают в тяжелые минуты Новости
Певица Валерия даст сегодня бесплатный концерт в Зеленограде Новости
В кинотеатрах Зеленограда начинается показ «Щелкунчика» Большого театра — той самой рождественской сказки, без которой не бывает Нового года Новости
Главная новость прошедшего дня — в Зеленограде выпало много снега Новости
Подарите коже молодость и сияние, а душе — гармонию Реклама
«Сгорело около 80%»: что происходит на строительном рынке в Брехово после сильного ночного пожара Новости
Сгорел строительный рынок в Брехово Новости
Парковку в новом проезде между Центральным и Московским проспектами запретят с 12 января. Хотя машины из проезда уже активно эвакуируют Новости
Штраф за безбилетный проезд в автобусах планируют поднять до 5000 рублей Новости
Возможность сделать платные зоны для проезда появится в Москве в 2026 году — закон приняли тайком Новости
Команда KINGIKRA поздравляет вас с наступающим Новым годом Реклама
Фильм с Ольгой Бузовой снимали в Менделеево и Ржавках Новости
В десяти домах Голубого отключили электричество. Авария происходит вторую неделю подряд Новости
Приближается волна предновогодних скидок и акций в ТЦ «Грин» — марафон угощений, ёлочный базар и распродажи Реклама
Строящийся жилой дом в 9-м микрорайоне исчез с карты реновации. Вероятно, все квартиры в нём выставят на продажу Новости
Открыта регистрация на Зеленоградский полумарафон 2026 Новости
Новогодняя открытка в зеленоградском дворе Жизнь
Елочные базары открылись возле ТЦ «Столица» в 14-м и 23-м микрорайонах Новости
Референдум об объединении Москвы и области отклонили. Большинство областников хотят объединения, а зеленоградцы — нет Новости
Традиционные Рождественские скидки в сети стоматологических клиник «Никор» — с 15 декабря по 15 января -10% на все стоматологические услуги* Реклама
Зеленоградский хоспис просит помощи к Новому году Новости
Жители Москвы начали составлять списки подарков для Деда Мороза ещё осенью Реклама
Если бы Дед Мороз был косметологом — он бы дарил сертификаты в клинику EsteMedika Реклама
Женская консультация на Каштановой аллее закроется на ремонт — пациентов переведут на другой конец города Новости
Девушки, вас приглашает салон женской одежды IDEALE (ТЦ «Панфиловский») Реклама
Активисты требуют у мэрии перестать возить московский мусор на КПО «Нева» из-за угрозы зеленоградской промышленности Новости
Опору дорожного указателя на выезде из Зеленограда перенесли, чтобы было удобнее водителям. Теперь стало неудобно пешеходам и уборочной технике Новости
Горячая вода и отопление немного подорожают с января. А потом ещё раз — в октябре, но значительно больше Новости
Когда на улице грустная погода, приунывают даже игрушки Новости
Из лучших в худшие: за несколько месяцев «Пятёрочка» в 6-м микрорайоне превратилась в склад — мамам с колясками стало трудно пройти Новости
Слышали, что домовые чаты переводят в Max? Разбираемся, что это значит на самом деле Новости
Заменить Санту на Деда Мороза в торговом центре потребовал житель Зеленограда. Проверили его жалобу на адекватность Новости
Завод по производству автоклавного газобетона построен в Зеленограде Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Новая дом-студия «Фотосезоны» Реклама
Новогодние мастер-классы на маркете «Встреча» для детей от 6 лет Новости
Заголовок: В Зеленограде открылся центр комплексной стоматологии «Дали» для всей семьи Реклама
На маркете «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Набукко» — футуристическую постановку оперы Верди с участием Анны Нетребко Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру