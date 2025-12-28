«Щелкунчик» — это концентрат новогоднего настроения: гости у ёлки, подарки, загадочный Дроссельмейер, смешной деревянный человечек, который вдруг становится героем… А дальше начинается сон-путешествие, где игрушки оживают, мыши идут в атаку, и добро побеждает так, как мы хотим верить в конце каждого декабря.

Если вы не «разбираетесь в балете» — это вообще не проблема. Здесь всё понятно без слов: история рассказывается движением, музыкой и образами. А музыка Чайковского — та самая, которую узнают с первых нот даже те, кто никогда специально не включал классику: от нежных зимних мелодий до праздничной энергии, от которой хочется улыбаться.

Почему идти именно в кино: это лучшие места без бинокля — камера показывает то, что в зале театра часто ускользает: взгляды, детали, улыбки. Это эффект присутствия: вы будто внутри праздника — рядом с ёлкой, снежинками и сказочным хороводом. Это комфорт: удобный зал, отличный звук, и при этом — ощущение большого события. И это идеальный вариант для семейного похода: возраст 6+, ехать недалеко, а сюжет — про чудо, которое хочется разделить.

Показ проходит в рамках спецпроекта «Марафон „Щелкунчиков“»: в этом сезоне собраны разные версии балета, но редакция Юрия Григоровича на исторической сцене Большого театра — самая любимая и долгожданная для многих.

Длительность: два часа с одним антрактом.