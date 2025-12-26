Обновленные платформы с крытым мостом и прочими удобствами открылись 26 декабря на МЦД-1 и Савеловском пригородном направлении. Отсюда близко до метро и автобусов, а до Петровско-Разумовской МЦД-3 (Ленинградского направления) пока надо идти по улице метров 800. Крытым переходом их соединят только в перспективе.
Новый вокзал — часть будущего крупного транспортно-пересадочного узла. Электрички МЦД-3 приблизятся к метро, когда платформы перенесут ближе к вокзалу и соединят с ним надземным переходом. Работы идут, но сроки их завершения неизвестны.
На Петровско-Разумовской также будут останавливаться поезда ВСМ Москва—Петербург.
Новый вокзал построен по стандартам МЦД и похож на зеленоградский — вестибюли, конкорс, эскалаторы, лифты. Но, похоже, там теплее. На этапе его строительства мэр Сергей Собянин сообщал, что «улучшенные характеристики используемых материалов позволяют сохранять тепло внутри помещений». Судя по фото, потолочных обогревателей здесь гораздо больше, чем в Крюково, в частности они есть и над эскалаторами.