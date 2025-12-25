С 27 декабря остановка автобуса 24 «Река Сходня» на улице Конструктора Лукина получит новое название «Технополис Москва, площадка Алабушево». Это логично: во-первых рядом находятся бизнес-центр и производственные здания, во-вторых, остановка «Река Сходня» давно работает на другом конце Зеленограда.

О переименовании «Зеленоград.ру» сообщили в департаменте транспорта. 24-й автобус пустили по дороге вдоль Особой экономической зоны в июне, тогда же здесь открыли остановки. Зачем одну из них назвали «Река Сходня», непонятно — одноименная находится на Фирсановском шоссе. Кстати, ее тоже предлагали переименовать: назвать «Гуд Вуд», в честь расположенной рядом строительной компании. Но это было давно, 13 лет назад.