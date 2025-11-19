Это остановка автобуса №4 у пересечения Панфиловского проспекта и улицы Болдов Ручей.

Переименования добилась группа граждан — их количество неизвестно. Один из инициаторов сообщил об этом «Зеленоград.ру» как о радостном событии. Правда, группа просила назвать остановку «Детская музыкальная школа №71», но и нынешнее название их устроило.

ДМШ действительно буквально рядом, это примечательное здание и более удачный объект для названия остановки. Но в Зеленограде уже есть остановка «Музыкальная школа» на улице Юности. Есть примеры дублирования автобусных остановок, но это неудобно для пассажиров — может запутать.

Кафе «Лесное» находилось на Панфиловском проспекте и работало с 1989 по 2012 годы, потом в этом здании открыли «Пятерочку». Переименовать остановку предлагали два года назад.

Городской закон запрещает называть остановки по объектам, которые уже не существуют, даже если это когда-то уютные и хорошо знакомые жителям кафе или магазины, поясняет департамент транспорта. При этом названия остановок должны быть «максимально связаны со значимыми для ориентации в городе объектами». «Мемориальная мотивация» в названиях остановок может быть, но при этом должна быть связана с уже существующими названиями географических и иных объектов города.

В Зеленограде сохранились старые названия остановок по имени давно или относительно недавно утраченных магазинов или организаций. «Кинотеатр Электрон», «Магазин «Океан», «Дом быта», «Товары для дома» (ранее — «1000 мелочей») на Центральном проспекте, «Универмаг» на Сосновой аллее позади ДК, «Октябрьская» на Панфиловском проспекте, «Березка» в Северной промзоне, «Универсам» на Солнечной аллее, «1-й торговый центр» на проспекте Генерала Алексеева, «7-й торговый центр» на Сосновой аллее.

Большинство участков опроса «Зеленоград.ру» (60%) высказались за безусловное сохранение исторических названий — «не трогать». Однако треть опрошенных считает, что решать должны жители в каждом конкретном случае.