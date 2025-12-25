Правительство России разрешило без штрафных санкций перенести сроки строительства трёх мусоросжигательных заводов в Подмосковье, включая МСЗ в районе деревни Хметьево, который расположен в 20 км от Зеленограда. Его строительством занимается компания АГК-1, подконтрольная «Ростеху».
Основными причинами остановки строительства стали санкции, которые осложнили поставки оборудования, высокая ключевая ставка и удорожание строительства, нехватка доступного финансирования и необходимость государственной поддержки проектов.
О вынужденной заморозке строительства президенту Путину глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил ещё летом: строительство заморозили «до лучших времён, когда будут более „дешёвые“ деньги или какая-то помощь от государства».
Теперь стало понятно, что «лучшие времена» ожидают примерно через три года. Завершение строительства МСЗ под Солнечногорском возможно только при содействии государства, — подчеркнули в «Ростехе».
Завод строят с 2019 года. На площадке уже сделали три фундамента под котлы, установили три трансформатора, завершили бетонирование стен бункера отходов, выполнили работы по монтажу дымовой трубы и металлокаркаса главного корпуса. Последние новости со стройплощадки были год назад — тогда готовились к монтажу корпусов тканевых рукавных фильтров.
Заморозка строительства — новость и хорошая, и плохая. С одной стороны, у местных жителей есть обоснованные сомнения в качестве фильтрации воздуха после сжигания мусора. Технология сжигания и очистки, которую планировали использовать, рассчитана на сжигание очень хорошо отсортированного мусора, а что будут везти на МСЗ на самом деле — непонятно.
С другой стороны, отказ от сжигания остатков сортировки мусора (так называемые «хвосты») означает, что их будут захоранивать на полигоне. Это может испортить жизнь людям, живущим возле полигона — в частности, рядом с комплексом по переработке отходов КПО «Нева» под Зеленоградом: мусор скапливается, и запах оттуда регулярно доходит до нашего города.