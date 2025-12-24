Теперь по одному адресу — корпус 360, дом «Флейта» — участники могут пройти задания сразу на двух выставках. Новая площадка открыта на выставке «С первой полосы» (вход №3). Ранее в олимпиаде в музее уже участвовала выставка «Здесь будет Зеленоград» (вход №1).

«Домашняя» площадка даёт зеленоградцам преимущество — к баллам, полученным на каждой из двух выставок, применяется коэффициент 1,2. Для посещения группами от 10 человек нужна предварительная запись по телефону +7-499-731-82-89.

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» проводится для школьников и дошкольников с 4 лет: участники посещают музеи, парки и усадьбы Москвы и области, выполняя задания по экспозициям. Участие в олимпиаде — отличный способ для коротких путешествий с детьми.