Теперь по одному адресу — корпус 360, дом «Флейта» — участники могут пройти задания сразу на двух выставках. Новая площадка открыта на выставке «С первой полосы» (вход №3). Ранее в олимпиаде в музее уже участвовала выставка «Здесь будет Зеленоград» (вход №1).
«Домашняя» площадка даёт зеленоградцам преимущество — к баллам, полученным на каждой из двух выставок, применяется коэффициент 1,2. Для посещения группами от 10 человек нужна предварительная запись по телефону +7-499-731-82-89.
Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» проводится для школьников и дошкольников с 4 лет: участники посещают музеи, парки и усадьбы Москвы и области, выполняя задания по экспозициям. Участие в олимпиаде — отличный способ для коротких путешествий с детьми.
Участие возможно как индивидуально, так и в командах от 2 до 10 человек. Олимпиада состоит из вводного тура, заочных заданий и очных туров по московским музеям, паркам и усадьбам. Победители и призёры определяются по количеству набранных баллов.
Участие бесплатное, оплачиваются только входные билеты в музеи. Все объекты олимпиады предоставляют как минимум один день бесплатного посещения в месяц.
Регистрация открыта до 15 марта 2026 года на платформе МЭШ. Для зачета до конца марта необходимо посетить минимум четыре музея и один парк или усадьбу.
Подробные инструкции и список объектов этого года доступны на сайте олимпиады museum.cpm.moscow