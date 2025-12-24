Удивительно, но факт — до 30 сентября 2026 года тариф на вывоз отходов из уличных мусорных контейнеров останется таким же, как сейчас — 972,70 рублей за кубометр. Сейчас жители платят 8,43 рубля за квадратный метр площади квартиры. А с 1 октября вывоз мусора подорожает более чем на 5%.
Новые тарифы утверждены приказом департамента экономической политики и развития. С октября плата вырастет до 976,49 рубля за кубометр (почти +0,4%), но одновременно поднимают норматив накопления твердых коммунальных отходов — до 0,109 кубометра с квадратного метра в год (сейчас 0,104). Этот тариф не менялся с 2022 года. Именно из-за роста норматива плата увеличится более чем на 5%.
Плата за вывоз мусора рассчитывается по формуле: площадь квартиры умножают на норматив накопления отходов, затем — на единый тариф и разделить на 12 месяцев. Норматив накопления — это средний объем образования твердых коммунальных отходов, приходящийся на 1 квадратный метр площади квартиры в течение календарного года.
Предыдущее подорожание платы за мусор было в июле — тогда её подняли на 15%. В январе и октябре подорожают горячая вода и отопление, плата содержание и ремонт домов, а также взносы на капремонт.