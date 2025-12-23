«Парта героя» — всероссийский школьный проект: в класс устанавливают ученическую парту с информацией о человеке, которого считают примером для земляков, а право сидеть за ней обычно дают ученикам, отличившимся в учёбе и общественной жизни.

По данным организаторов проекта, в 2024 году в России установили более 22 тысяч «парт героя». В Солнечногорском округе такие парты открывают не впервые: например, в 2024 году её установили в школе посёлка Голубое в память о погибшем участнике СВО Алексее Рамазанове, а в 2025-м — в Ложковской школе в деревне Чашниково в честь Дмитрия Сапенского, погибшего в 2000 году на Северном Кавказе.

В самом Зеленограде пока известен лишь один такой случай: в декабре «парту героя» открыли в школе №1194 в 15-м микрорайоне — в честь Героя России Тимофея Растренина. В будущем школе планируют присвоить его имя.