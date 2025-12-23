Новый перекрёсток улучшит связность дорог в этом районе. После завершения работ можно будет проехать с улицы Лётчицы Тарасовой через улицу 1 Мая.
Начало работ задержалось из-за прокладки теплотрассы поблизости. Сейчас уложен первый слой асфальта из трёх. Одновременно обустраивают тротуары и устанавливают бортовые камни. Завершить устройство дороги и тротуаров планируют до Нового года, рассказал «Зеленоград.ру» директор субподрядной организации.
Когда по новому перекрестку откроют движение, пока неизвестно.
