Начало работ задержалось из-за прокладки теплотрассы поблизости. Сейчас уложен первый слой асфальта из трёх. Одновременно обустраивают тротуары и устанавливают бортовые камни. Завершить устройство дороги и тротуаров планируют до Нового года, рассказал «Зеленоград.ру» директор субподрядной организации.

Когда по новому перекрестку откроют движение, пока неизвестно.