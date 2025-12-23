Жителей предупреждают, что автомобили могут эвакуировать не только при парковке под знаками, но и при стоянке возле контейнерной площадки, на пешеходных зонах, на газонах, на въездах и выездах с придомовой территории, где припаркованные автомобили сужают проезжую часть.

Эвакуаторы, впрочем, уже работают: забирают машины с мест для инвалидов, возле пешеходных переходов и т. п.

Контроль за соблюдением правил парковки в жилых районах последнее время резко активизировался. Например, с объездной дороги в 12-м микрорайоне начали эвакуировать машины, стоящие близко к сплошной разделительной линии — так парковаться действительно нельзя, но целый год это никого не волновало.

Усилили контроль за правилами парковки и в 3-м микрорайоне — в новом проезде между Московским и Центральным проспектами. Сейчас эвакуируют за парковку с нарушением разметки, а также забирают машины с тротуаров, где их оставляли издревле. А в январе там расчехлят и новые знаки «Остановка запрещена».