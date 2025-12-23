Тема наркорекламы на фасадах для Зеленограда не новая. Жители регулярно жалуются на трафаретные рисунки, которые массово появляются за одну ночь в десятках мест, при том что во дворах и в подъездах часто стоят камеры.

Коммунальные службы стараются реагировать быстро, но на практике всё часто сводится к закрашиванию рекламы. Иногда горожане успевают быстрее — недавно рядом с рекламой наркошопа появилась ответная надпись «Мы за ЗОЖ».

В московских правилах чётко прописано: нужно обеспечивать удаление самовольных объявлений и граффити и восстанавливать поверхность (в том числе на домах ниже линии второго этажа). А вот обязательного «каждый факт — в полицию — с контролем результата» в этих нормах нет.