Муниципальный депутат одного из районов Москвы Максим Жарков от партии «Новые люди» вместе с командой московского отделения партии провел в Зеленограде акцию в рамках проекта «Наркотревога». Участники закрашивали незаконную рекламу наркошопов на стенах, общались с жителями о проблемах дворов и раздавали/расклеивали памятки — как распознать «закладчиков» и куда обращаться.
Тема наркорекламы на фасадах для Зеленограда не новая. Жители регулярно жалуются на трафаретные рисунки, которые массово появляются за одну ночь в десятках мест, при том что во дворах и в подъездах часто стоят камеры.
Коммунальные службы стараются реагировать быстро, но на практике всё часто сводится к закрашиванию рекламы. Иногда горожане успевают быстрее — недавно рядом с рекламой наркошопа появилась ответная надпись «Мы за ЗОЖ».
В московских правилах чётко прописано: нужно обеспечивать удаление самовольных объявлений и граффити и восстанавливать поверхность (в том числе на домах ниже линии второго этажа). А вот обязательного «каждый факт — в полицию — с контролем результата» в этих нормах нет.
В итоге получается такая схема: следы закрашивают, а системный поиск тех, кто наносит трафареты, не проводится. И этот вакуум заполняют политики, которые готовы делать проблему публичной — выездами, листовками и обещаниями «добиться реакции».
Партия «Новые люди» здесь особенно активна. Например, депутат Мосгордумы Александр Даванков раздавал жителям советы, как усложнить работу «закладчикам» (домофоны, камеры/муляжи, укрепление типичных мест тайников), и обещал поднимать тему на отчётах и через запросы в полицию. А в сентябре 2025 года он же предлагал разрешить жителям самим закрашивать наркорекламу без риска получить претензии за порчу имущества.
Получается, такие акции, как нынешний выезд «Наркотревоги» в Зеленоград, — не только про борьбу с наркотиками. Это ещё и демонстрация: если городские службы ограничатся косметическим ремонтом и не будут передавать каждый факт рекламы наркотиков в полицию, добиваясь результата, тему будут забирать те, кто умеет превращать дворовую проблему в политическую повестку.