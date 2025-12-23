Оппозиционный депутат приехал в Зеленоград, чтобы закрасить наркорекламу 23.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Муниципальный депутат одного из районов Москвы Максим Жарков от партии «Новые люди» вместе с командой московского отделения партии провел в Зеленограде акцию в рамках проекта «Наркотревога». Участники закрашивали незаконную рекламу наркошопов на стенах, общались с жителями о проблемах дворов и раздавали/расклеивали памятки — как распознать «закладчиков» и куда обращаться.

Тема наркорекламы на фасадах для Зеленограда не новая. Жители регулярно жалуются на трафаретные рисунки, которые массово появляются за одну ночь в десятках мест, при том что во дворах и в подъездах часто стоят камеры.

Коммунальные службы стараются реагировать быстро, но на практике всё часто сводится к закрашиванию рекламы. Иногда горожане успевают быстрее — недавно рядом с рекламой наркошопа появилась ответная надпись «Мы за ЗОЖ».

В московских правилах чётко прописано: нужно обеспечивать удаление самовольных объявлений и граффити и восстанавливать поверхность (в том числе на домах ниже линии второго этажа). А вот обязательного «каждый факт — в полицию — с контролем результата» в этих нормах нет.

В итоге получается такая схема: следы закрашивают, а системный поиск тех, кто наносит трафареты, не проводится. И этот вакуум заполняют политики, которые готовы делать проблему публичной — выездами, листовками и обещаниями «добиться реакции».

Партия «Новые люди» здесь особенно активна. Например, депутат Мосгордумы Александр Даванков раздавал жителям советы, как усложнить работу «закладчикам» (домофоны, камеры/муляжи, укрепление типичных мест тайников), и обещал поднимать тему на отчётах и через запросы в полицию. А в сентябре 2025 года он же предлагал разрешить жителям самим закрашивать наркорекламу без риска получить претензии за порчу имущества.

Получается, такие акции, как нынешний выезд «Наркотревоги» в Зеленоград, — не только про борьбу с наркотиками. Это ещё и демонстрация: если городские службы ограничатся косметическим ремонтом и не будут передавать каждый факт рекламы наркотиков в полицию, добиваясь результата, тему будут забирать те, кто умеет превращать дворовую проблему в политическую повестку.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
депутаты, партия новые люди
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Фильм с Ольгой Бузовой снимали в Менделеево и Ржавках Новости
Парковку в новом проезде между Центральным и Московским проспектами запретят с 12 января. Хотя машины из проезда уже активно эвакуируют Новости
Специально для вас — уникальное предложение от FITNESSON Реклама
Штраф за безбилетный проезд в автобусах планируют поднять до 5000 рублей Новости
В десяти домах Голубого отключили электричество. Авария происходит вторую неделю подряд Новости
Команда KINGIKRA поздравляет вас с наступающим Новым годом Реклама
Открыта регистрация на Зеленоградский полумарафон 2026 Новости
Возможность сделать платные зоны для проезда появится в Москве в 2026 году — закон приняли тайком Новости
Приближается волна предновогодних скидок и акций в ТЦ «Грин» — марафон угощений, ёлочный базар и распродажи Реклама
Новогодняя открытка в зеленоградском дворе Жизнь
Елочные базары открылись возле ТЦ «Столица» в 14-м и 23-м микрорайонах Новости
Традиционные Рождественские скидки в сети стоматологических клиник «Никор» — с 15 декабря по 15 января -10% на все стоматологические услуги* Реклама
Строящийся жилой дом в 9-м микрорайоне исчез с карты реновации. Вероятно, все квартиры в нём выставят на продажу Новости
Зеленоградский хоспис просит помощи к Новому году Новости
Жители Москвы начали составлять списки подарков для Деда Мороза ещё осенью Реклама
Женская консультация на Каштановой аллее закроется на ремонт — пациентов переведут на другой конец города Новости
Референдум об объединении Москвы и области отклонили. Большинство областников хотят объединения, а зеленоградцы — нет Новости
Девушки, вас приглашает салон женской одежды IDEALE (ТЦ «Панфиловский») Реклама
Активисты требуют у мэрии перестать возить московский мусор на КПО «Нева» из-за угрозы зеленоградской промышленности Новости
Горячая вода и отопление немного подорожают с января. А потом ещё раз — в октябре, но значительно больше Новости
Если бы Дед Мороз был косметологом — он бы дарил сертификаты в клинику EsteMedika Реклама
Когда на улице грустная погода, приунывают даже игрушки Новости
Из лучших в худшие: за несколько месяцев «Пятёрочка» в 6-м микрорайоне превратилась в склад — мамам с колясками стало трудно пройти Новости
Заменить Санту на Деда Мороза в торговом центре потребовал житель Зеленограда. Проверили его жалобу на адекватность Новости
Опору дорожного указателя на выезде из Зеленограда перенесли, чтобы было удобнее водителям. Теперь стало неудобно пешеходам и уборочной технике Новости
Завод по производству автоклавного газобетона построен в Зеленограде Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Новогодние мастер-классы на маркете «Встреча» для детей от 6 лет Новости
Слышали, что домовые чаты переводят в Max? Разбираемся, что это значит на самом деле Новости
Заголовок: В Зеленограде открылся центр комплексной стоматологии «Дали» для всей семьи Реклама
На маркете «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам Новости
Старую автобусную остановку демонтировали на Заводской улице, однако у новых павильонов автобусы не останавливаются. Пассажиры путаются Новости
Новая дом-студия «Фотосезоны» Реклама
На большом экране в Зеленограде покажут «Набукко» — футуристическую постановку оперы Верди с участием Анны Нетребко Новости
Сбор помощи животным из приютов вновь пройдет в Зеленограде Новости
Новогодний образ с пышной юбкой как на Pinterest Реклама
Новый поезд «Москва-2026» начал работать на зеленой ветке метро Новости
Отопление отключили в части домов 10-го микрорайона. За ночь в квартирах похолодало Новости
Новогодний конкурс от фудмолла «Станция» Реклама
«Магнит» с кафе открылся в 1-м микрорайоне Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру