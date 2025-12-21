С завтрашнего дня световой день начинает прибавляться. Сначала совсем незаметно — по одной минуте.

Вечером в понедельник и во вторник ожидают сильное похолодание — до минус 15 градусов, затем температура снова поднимается примерно до нуля. Точного прогноза на Новый год пока нет.