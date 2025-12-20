20 декабря до окончания аварийно-ремонтных работ на линии электропередач временно приостановлена подача электроэнергии по следующим адресам:
— Голубое, дома 1, 2, 3, 5к1, 5к2
— улица Родниковая, дома 1, 2, 3, 4, 5
Ремонтная бригада «Россетей» уже выехала, сообщили в администрации Андреевки.
Такая же авария была в поселке ровно неделю назад. «Только что позвонил робот и сказал, что работы по заявке с прошлой аварии выполнены, спросил, довольна ли я результатом, я сказала очень… И через 5 минут вырубило свет», — пишет местная жительница.
Вместе с отключением электричества может перестать работать водоснабжение и отопление, так как отключаются насосы.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Парковку в новом проезде между Центральным и Московским проспектами запретят с 12 января. Хотя машины из проезда уже активно эвакуируют Новости
Приближается волна предновогодних скидок и акций в ТЦ «Грин» — марафон угощений, ёлочный базар и распродажи Реклама
Строящийся жилой дом в 9-м микрорайоне исчез с карты реновации. Вероятно, все квартиры в нём выставят на продажу Новости
Референдум об объединении Москвы и области отклонили. Большинство областников хотят объединения, а зеленоградцы — нет Новости
Активисты требуют у мэрии перестать возить московский мусор на КПО «Нева» из-за угрозы зеленоградской промышленности Новости
Из лучших в худшие: за несколько месяцев «Пятёрочка» в 6-м микрорайоне превратилась в склад — мамам с колясками стало трудно пройти Новости
Опору дорожного указателя на выезде из Зеленограда перенесли, чтобы было удобнее водителям. Теперь стало неудобно пешеходам и уборочной технике Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Набукко» — футуристическую постановку оперы Верди с участием Анны Нетребко Новости